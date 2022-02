Repair Café in centrum Zwolle: ‘Die kachel gaat niet bij de straat, hij is deel van ons leven’

Aanvankelijk kwamen ze met een foto van hun kachel die ‘zeker tientallen jaren oud moet zijn’. Of de heren Bert en Johan hem kunnen repareren binnenkort? Want de 86-jarige dame uit Zwolle had in de krant gelezen dat ze alles fiksen in het Repair Café van Stadkamer Centrum. Haar echtgenoot is 90 en luistert mee. Als ze horen dat de acht vrijwillige reparateurs nog twee uur aanwezig zijn, besluit het echtpaar de verwarming te halen.