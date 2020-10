Restaurant d’Andreas introduceert ‘Neem je eigen pan mee’ en blijft tijdens tweede besmettingsgolf wél open

Kerstpak­ket­ten­ac­tie in Zwolle dit jaar zonder 800 vrijwilli­gers in de supermark­ten: inzameling digitaal

16 oktober De organisatie van de grote kerstpakkettenactie in Zwolle gaat dit jaar noodgedwongen helemaal op z'n kop. In verband met de coronamaatregelen zullen de 800 vrijwilligers die normaal gesproken de supermarkten ingaan om winkelend publiek te vragen iets te kopen voor minima, thuis blijven. De inzameling gaat digitaal. ,,We hopen dat we genoeg krediet hebben opgebouwd.’’