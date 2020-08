Restaurant De Lichtmis brandt af in jubileumjaar: ‘Alle gasten moeten afgebeld worden’

Elise uit Zwolle duikt in nooit vertelde verhalen van Indische grootvader in Jappenkamp: ‘Vergeten geschiede­nis’

19:00 Haar opa zat in een Jappenkamp, haar overgrootmoeder in een vrouwenkamp en haar overgrootvader stierf in een kamp van de Japanse bezetter in Nederlands Indië. Maar aan de keukentafel hoorde de Zwolse Elise Doll (24) daar niets over. Een taboe. Nu duikt ze, 75 jaar na de Japanse capitulatie, zelf in haar familiegeschiedenis.