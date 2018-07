Restaurant in Zwolse binnenstad getroffen door brand

Restaurant ZoXander! aan het Rodetorenplein is Zwolle is afgelopen nacht getroffen door brand. Het vuur ontstond in de keuken van de eetgelegenheid en veroorzaakte flinke rookontwikkeling. Niemand raakte gewond.

De brand werd rond 01.40 uur ontdekt door voorbijgangers die rook uit de kelder van het zogeheten Hopmanshuis zagen komen. Bovendien ging het brandalarm in het historische pand af.

De brandweerkorpsen van Zwolle en Hattem werden gealarmeerd. Eenmaal op locatie bleek er brand te woeden in de keuken van restaurant ZoXander!. Die keuken zit in de kelder.

Rook

Brandweerlieden zagen hoe een flinke hoeveelheid rook zich via de afvoerpijp een weg vanuit de kelder naar bovenin het pand had gebaand. Dikke zwarte rook kwam daardoor uit het dak. Bovendien was door de ramen van de kelder enige tijd een oranje gloed te zien vanwege de vlammen.

Door snel optreden van de brandweer kon voorkomen worden dat de brand zich uitbreidde naar de rest van het pand. Wat er exact in brand heeft gestaan is nog niet bekend, evenals de manier waarop deze is ontstaan. Ten tijde van de brand waren er voor zover bekend geen personen meer in het pand aanwezig.

Hopmanshuis