Restaurant Os en Peper gaat door onder Gramsberger Ard Slot

Na negen jaar als chefkok in gerenommeerde restaurants op Aruba te hebben gewerkt (Wilhelmina, Carte Blanche), was hij wel toe aan wat nieuws. Een eigen restaurant. ,,Ik heb lang nagedacht of ik dat daar wilde of toch hier", vertelt hij. ,,Beiden voelt als thuis, maar hier woont mijn familie.” En eerlijk is eerlijk, Slot heeft eerst in de buurt van Gramsbergen en Hardenberg rond gekeken voor een leuk horecapand. ,,Zwolle vond ik zo ver weg.” Totdat hij laatst een keer naar zijn zus in Harderwijk reed en dacht: ‘Wat dichtbij eigenlijk'.