Restaurant Urbana in Zwolle moet van de rechter alsnog de huur betalen

Video Explosie in Zwolle was zware vuurwerk­bom aan woning in Aa-landen

14:39 De explosie die zondag in Zwolle huizen beschadigde is veroorzaakt door een zware vuurwerkbom. De politie heeft nog geen verdachte in beeld. De enorme klap in de wijk Aa-landen was in grote delen van de stad te horen.