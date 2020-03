Restaurants en kroegen in Zwolle gaan over tot sluiting vanwege coronacrisis: ‘Goed dat ze hun verantwoordelijkheid nemen’

Het regent zondagochtend berichten van horecasluitingen in Zwolle. Jack's Music Bar , het Wokstadion , Fusion Plaza , Café Koos. Allemaal draaien ze voorlopig de deur op slot in verband met de coronacrisis.

Of een kroeg of restaurant wil sluiten, is aan de uitbaters, vindt hij. Maar: ,,Het is heel erg goed dat ze hun verantwoordelijkheid nemen, maar het is wel ieders persoonlijke keuze. Wij blijven als KHN de richtlijnen van de overheid volgen.’’