Restaurants in Zwolle zijn gevuld, maar de italiaan voelt de pijn: ‘We gaan dit 100 procent zeker overleven’

Video Betaalde seks in coronatijd: geen hand schudden, wel seks!

20:55 De klandizie bij privéhuis Zwols Pleziertje in Zwolle is gehalveerd sinds de coronauitbraak. ‘Madam’ Priscilla van Limbeek scherpt de hygiëneregels in het bordeel aan. ,,Het is dubbel. Je kunt geen hand geven, maar je hebt wel seks.’’