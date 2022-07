Reünie in Balkbrug voor marineveteranen en personeel Koninklijke Marine Oost-Nederland

Zwolle laat cruise­schip uit Boedapest overkomen voor tijdelijke vluchtelin­gen­op­vang

Een cruiseschip dat nu nog in Boedapest ligt, moet over ongeveer een maand in Zwolle ingezet worden voor crisisnoodopvang. De boot komt vermoedelijk in de Prinses Margriethaven te liggen en biedt plaats aan 140 vluchtelingen. Na vijf weken vaart het schip richting Rotterdam, waarmee de gemeente en regio samenwerken. ,,Het zijn fatsoenlijke kamertjes.”

21 juli