Rianne (55) was GGD-baas in IJsselland tijdens ‘corona-rollercoaster', nu vertrekt ze: ‘Het waren tropenjaren’

MET VIDEO IJsbeelden Festival in Zwolle breekt met kunste­naars uit Rusland: ‘Hun komst ligt veel te gevoelig’

Het IJsbeelden Festival in Zwolle maakt bij de komende editie geen gebruik van kunstenaars uit Rusland. Door de oorlog in Oekraïne heeft organisator Eric Broekaart afscheid genomen van zo’n acht zogenoemde carvers. ,,Het is pijnlijk, maar wij willen dat iedereen zich goed voelt tijdens het werk bij ons.”

29 september