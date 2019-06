Rick Brink wil minister van gehandicaptenzaken worden

videoRick Brink is één van de zes finalisten die kans maakt om de eerste minister van gehandicaptenzaken te worden. Campagne voeren dus, zoals gisteren in Zwolle.

Woensdag in Brussel, gisteren in Zwolle, bijna dagelijks figurerend in een spotje op tv. Rolstoeler Rick Brink uit Hardenberg laat geen gelegenheid onbenut om het publiek te paaien op hem te stemmen, komende maandag in de wedstrijd van de KRO-NCRV. Met (ludieke) acties, filmpjes en sociale middelen als aandachtstrekkers, die kijkers tevens een blik in zijn leven gunnen. Bij winst is hij de eerste minister van gehandicaptenzaken, een functie die het leven voor mensen met een beperking makkelijker moet maken.

Volledig scherm Rick Brink voert campagne om minister van gehandicaptenzaken te worden. © Frans Paalman

Doodnormaal

Bewustzijn bij valide mensen is daarbij een belangrijke pijler. Want wat voor de een doodnormaal is, zoals pinnen, is voor een gehandicapte logischerwijs een hele stap. Leek hem wel een mooie test, vertelt hij bij de pinautomaat van de Rabobank aan de Zwolse Melkmarkt. Door mensen zonder handicap geblinddoekt te laten pinnen, kunnen ze de problemen hiermee zelf ervaren. ,,Op deze manier moeten mensen er bewust van worden, dat zoiets simpels als pinnen, niet voor iedereen normaal is en dat het noodzakelijk is dat er meer pinautomaten komen die toegankelijker zijn voor iedereen”, verklaart Brink.

Blinddoek

De blinddoek blijkt een te grote sta-in-de-weg. Iedereen die het probeert, loopt vast. Terwijl Brink bij een geslaagde poging nog wel een shirt met de tekst ‘Stem op Rick, net als ik’ in het vooruitzicht stelt. Hij houdt de vijf exemplaren op zak. ,,Waardeloos”, roept Ina Timmerman uit Hoorn als ze de pinruimte verlaat. Ze ligt met haar boot in de Zwolse haven. ,,Ik kon mijn pinpas al niet eens vinden, daar moet je een systeem voor hebben. En het toetsenbord zit niet in je geheugen, omdat je dit normaal gesproken natuurlijk niet hoeft te onthouden.”

Siennie van Dijk van platform Zwolle Toegankelijk, ook aanwezig, weet daar een makkelijke oplossing voor. ,,Puntjes erop.” Ook Karina Willems (27) komt niet ver. De pincode is onjuist en de OK-knop al helemaal een brug te ver. ,,Het is gewoon ondoenlijk.” Lachend tegen Brink: ,,Dit opent wel mijn ogen.” Ze is een plaatsgenoot van Brink (‘ik ken hem van gezicht, zag hem gisteren nog’), maar kent de wedstrijd niet. ,,Zou ik hier als minister iets aan moeten doen?”, vraagt Brink de Hardenbergse. ,,Zeker, een mooie uitdaging”, antwoordt ze gedecideerd.

Missies

Dat komt dan bij de missies die Brink zichzelf heeft gesteld, mocht hij de verkiezing winnen: meer ‘inclusieve speeltuinen’, meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpen, en eenzaamheid onder ouderen met een beperking terugdringen. Brink is aangewezen op een rolstoel vanwege zijn broze-bottenziekte. Eergisteren bezocht hij in Brussel nog vicepremier Kris Peeters van België. Omdat Brink als minister van gehandicaptenzaken ook wil leren van andere landen, nam hij een kijkje bij onze zuiderburen. ,,België heeft al een minister van gehandicaptenzaken en loopt wat dat betreft voor op ons land.”