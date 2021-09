Rico alleen met koffie en sjekkie creatiever dan ooit

Hiphopveteraan Ricardo McDougal (43) schrijft het uitbrengen van een nieuw soloalbum grotendeels op het conto van de Zwolse producer Guan (23). Geen Guan, geen plaat, zou je kunnen zeggen. ,,Dat was niet gepland nee. Het begon met één track, daarna dachten we aan een ep, maar ik was zo enthousiast dat er nu een heel album ligt. Ik baalde dat het klaar was, hij maakte met zijn beats een bepaalde honger in me wakker. Hij gooit een modern sausje over de sound van oude hiphop, dat maakt het tof. Toen ik zijn beats hoorde wilde ik ze kapot maken.”