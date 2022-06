Rico begroet ‘oude’ Opgezwolle-fans en hun kinderen in familiehiphopshow

,,Nee, het wordt geen voorstelling voor kinderen”, is Rico maar meteen duidelijk. Gescholden wordt er uiteraard niet, maar verder is Rico vooral zichzelf, blijkt uit een voorproefje dat hij met de verslaggever deelt. ,,Ik ga niet geforceerd kindvriendelijke teksten schrijven, dat ligt me niet, het is geen K3. Het idee deed ik vlak voor covid op. Toen kwam ik erachter dat er op Spotify meer 65-plussers naar me luisteren dan jongeren”, zegt de 45-jarige tekstschrijver, die, over kinderen gesproken, zijn eerste raps schreef voor de eindmusical in groep 8.