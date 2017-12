Rico en Sticks maken anthem voor Serious Request Apeldoorn

,,We werden ervoor gevraagd", zegt Junte (Sticks) Uiterwijk. Ze zeiden niet meteen 'ja', geeft hij toe. ,,We hebben wel even gevraagd of ze wel zeker wisten dat ze ons wilden. We zijn niet de meest voor de hand liggende band of artiest hiervoor denken we. We zijn niet die 'guys' die een kersthit scoren, weet je. Maar goed, ze kennen ons én vroegen ons, dus dan weten ze ook wat ze kunnen verwachten. Juist daarom vinden we het echt leuk en een eer."

Gezinshereniging

Het thema van Serious Request is dit jaar gezinshereniging van vluchtelingen. Zelf nieuwbakken ouders hebben ze daar wel wat mee. ,,We hebben het concept alleen omgedraaid", zegt Sticks. ,,Hoe mooi het is dat er mensen zijn die onvoorwaardelijk achter je staan en je steunen, dat is onze invalshoek. Veel mensen zijn bloedgerelateerd of om andere redenen dicht met elkaar verbonden. Ik zie Rico ook als familie. We zijn samen opgegroeid, gaan al zo lang samen om. Soms neem je die mensen wel eens voor lief of loop je ermee te bakkeleien. Maar het is mooi je te realiseren dat die mensen er überhaupt voor je zijn en je blijven steunen."

Ook in Glazen Huis?