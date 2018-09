Rico en Sticks voor de laatste keer samen in Hedon

Verhuurder puzzelt op juiste invulling Maagjesbol­werk in Zwolle

10:12 De lege winkelruimte in het vijftien jaar oude Maagjesbolwerk in Zwolle is voor vastgoedeigenaar Annexum aanleiding om maatregelen te nemen. Wellicht een verbeterde entree vanuit de parkeergarage. Misschien een koffiecorner. En sowieso een betere mix in winkelaanbod.