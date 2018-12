Rico & Sticks voor het laatst samen op Zwols podium

Met een paar dikke hits op zak besloot Opgezwolle in 2007 te stoppen. Rico en Sticks en hun producer Delic gingen ieder hun eigen weg, al doken de twee rappers ook op elkaars solo-albums op en werd in een aantal collectieven samengewerkt. Pas in 2015 begon de nieuwe 'fulltime’ samenwerking en die is de afgelopen jaren niet meer gestopt. Vorig jaar verscheen nog een nieuw album van het duo. ,,Toch heeft er altijd wel een soort houdbaarheidsdatum op onze nieuwe samenwerking gezeten", vertelt Junte ‘Sticks’ Uiterwijk aan de vooravond van de twee uitverkochte optredens in Hedon. ,,Je wilt voorkomen dat het simpelweg je werk wordt. Dat de uitdaging mist, of het te vaak hetzelfde wordt voor je gevoel. Je kunt maar beter stoppen voor je dat zo gaat ervaren.”