‘Ridder’ Runhaar (73) zegt horeca Zwolle vaarwel: tijd om rond te trekken in Nieuw Zeeland

Apeldoor­ner (57) opgepakt voor spoor van vernieling en brandstich­ting in Wezep, Zwolle en Ermelo

Hij zou medeverantwoordelijk zijn voor de verwoestende brand bij een zonweringsbedrijf in Zwolle. Met de arrestatie van een 57-jarige man uit Apeldoorn hoopt de politie in totaal vijf vernielingen en brandstichtingen in de regio te hebben opgelost.

16:46