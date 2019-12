Ridderorde van Burkina Faso voor waterschapscoördinator Henk Post: ‘Een sobere ceremonie zeiden ze. Nou, echt niet!’

Brandweer­ge­zin Bos vierde kerst met collega’s en familie in kazerne Zwolle: ‘Dit kan natuurlijk niet tijdens Oudejaars­avond’

11:49 Brandweerlieden van het korps Zwolle vierden Tweede Kerstdag met hun gezinnen in de kazerne. Onder hen brandweerman Joel Bos (32) en zijn vader André (57, tevens bevelhebber). ,,Mijn broertje Geoffrey was er niet bij, hij was vrij.’’