Rijkswaterstaat waarschuwt: regen zorgt voor spekgladde wegen morgenochtend

Doordat het wekenlang droog is geweest, zijn de wegen vervuild en ligt er op veel plekken een zwarte aanslag, veroorzaakt door olie en rubber. Zodra de wegen nat worden, kan dit een glad filmlaagje vormen op het wegdek. Vooral motorrijders en fietsers doen er goed aan om voorzichtig te zijn in de bochten.

,,Ik verwacht dat het vanavond al voorzichtig begint te regenen in het noorden van het land”, zegt Jordi Huirne van Weeronline. ,,Morgen valt op veel plaatsen lichte regen, zeker ook in de provincies Overijssel en Flevoland en het oosten van Gelderland. Maar het is slechts een druppel op de gloeiende plaat. Want dinsdag aan het einde van de dag is het weer droog. Daarna wordt het warmer, tot 26 graden en hoger.”