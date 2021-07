Rijkswaterstaat waarschuwt voor zomers hoogwater: ‘Zwemmen is nu extra gevaarlijk’

,,Eigenlijk is het simpel’’, zegt Konijnenbelt. ,,Zwemmen in rivieren moet je sowieso niet doen. Het is levensgevaarlijk.’’ Niet alleen Rijkswaterstaat, maar ook gemeenten langs rivieren waarschuwen zwemlustigen. Want de stroming in een rivier is vaak krachtig, passerende schepen kunnen een verraderlijke onderstroom veroorzaken waardoor zwemmers worden meegezogen. Zelfs de meest geoefende zwemmer kan hierdoor in de problemen komen en zelfs verdrinken, staat te lezen op diverse websites.