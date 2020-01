Rijstroken A28 tussen Staphorst en Zwolle dicht door ongeval

kaart Bevolking vorig jaar in bijna alle gemeenten in Oost-Nederland toegenomen

10:27 De bevolking in Oost-Nederland is het afgelopen jaar toegenomen. In 32 van de 36 gemeenten in het verspreidingsgebied van de Stentor is het aantal inwoners gegroeid. Alleen de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Rijssen-Holten en Putten zijn gekrompen qua inwoneraantal.