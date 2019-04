Rijstroken A28 weer vrij na ongeval bij Zwolle - Zuid

Waarom willen maar 13 personen burgemees­ter van Zwolle worden?

11:56 Waar Deventer bij dertig personen gewild was, Dalfsen 46 kandidaten trok en Arnhem 21 gegadigden had, steekt het aantal sollicitanten voor de burgemeesterspost in Zwolle er schril bij af: dertien. Is dat erg? ,,Je zou de procedure weer open kunnen gooien.’’