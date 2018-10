Rijverbod en werkstraf geëist tegen beschonken bestuurder invalidenvoertuig na botsing

Het was warm, die eerste junidag vorig jaar, toen de 55-jarige Johan B. nog even shag ging halen bij de benzinepomp aan de Europa-allee. Dat het warm was, weet hij nog goed, want hij had bier gedronken. ,,Mijn keel was zo droog”, herinnerde B. zich dinsdag in de rechtszaal. Met zijn Canta-invalidenwagen reed hij naar de Europa-allee. Bij het voorsorteren om de afslag richting pomp te maken, had hij de elektrische rolstoel al in de gaten. Na het passeren van alle auto’s wist hij zeker dat die rolstoel was doorgereden. Dat bleek niet het geval: de beide voertuigen knalden tegen elkaar. De bestuurder van die rolstoel viel op de grond. Ze lag bewusteloos in een plas bloed. Zo snel als B. kan lopen, snelde hij naar de pomp om hulp te halen. ,,Ik schreeuwde direct om politie en ambulance. Ik ben zo vreselijk geschrokken.’’ Het slachtoffer lag bijna een week in het ziekenhuis met onder meer een breuk in een van haar wervels. Haar revalidatie duurde zeven maanden.