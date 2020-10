Rioolramp in Zwolse Wavin-vijver: ‘Grote vissen bijna allemaal dood’

,,Er kwam een man van een jaar of 80 met tranen in zijn ogen naar me toe, tijdens het visonderzoek. Hij woont in de flat naast de vijver en kan nu niet meer vissen, dat is toch wel een dingetje voor hem’’, zegt Klaas Keen, voorzitter van De Hengelsport Zwolle. ,,Het geeft aan hoe geliefd het is om daar een hengeltje uit te gooien, maar dan moet er wel nieuwe vis uitgezet worden.’’