Risico op relaties nakomelingen Wildschut, Isala roept oud-patiënten op zich te melden

Het risico op relaties tussen halfbroers en -zussen die gelinkt zijn aan gynaecoloog Jan Wildschut wordt steeds groter. Mede daarom roept het Zwolse ziekenhuis Isala via advertenties in dagbladen oud-patiënten op om zich te melden. Wildschut gebruikte tussen 1980 en 1993 zijn eigen sperma bij vruchtbaarheidsbehandelingen in het toenmalige Sophia Ziekenhuis.

Uit dna-onderzoek van het Fiom is gebleken dat Wildschut zeker 43 nakomelingen heeft verwekt. Dit gebeurde bij behandelingen met donorsperma. Vorig jaar bleek dat hij ook eigen zaad gebruikte bij vruchtbare stellen die bij hem kwamen voor behandeling van het zaad van de man. Hier zijn zes kinderen uit geboren. Het totaalaantal kinderen in de familiegroep is mogelijk hoger omdat er via internationale dna-databanken ook kinderen aan Wildschut gekoppeld kunnen zijn.

Taboe

Doordat de groep in omvang toeneemt, groeit het risico op onderlinge relaties tussen nakomelingen van Wildschut. De vrouwen die hij behandelde kwamen vooral uit Zwolle en directe omgeving. Nog steeds wonen Wildschut-kinderen in deze regio, of zijn hier opgegroeid. Vermoedelijk zijn er meer Wildschut-kinderen die nog niet weten dat ze aan hem zijn gelinkt, omdat hun ouders bijvoorbeeld nooit hebben verteld dat ze zijn verwekt met met donorzaad. Hier rust in sommige kringen nog steeds een taboe op.

Reëel risico

Als nakomelingen van Wildschut – onwetend van hun afkomst – een kind verwekken, is de kans op aangeboren afwijkingen groter. De onafhankelijke commissie die afgelopen jaar onderzoek deed naar de handelswijze van Wildschut, spreekt van een ‘reëel risico’. Zeker nu bijna vijftig mensen aan Wildschut zijn gelinkt. Deze zorg leeft ook nadrukkelijk in de huidige groep Wildschut-kinderen, die via appgroepen in nauw contact met elkaar staan.

Relaties

Om te voorkomen dat halfboers en -zussen relaties met elkaar aangaan, gold de richtlijn om niet meer dan 10 tot 20 kinderen te laten ontstaan bij één donor. Later is dit aantal uitgebreid naar 25. Inmiddels is dit achterhaald omdat er sinds 2004 alleen met niet-anonieme donoren wordt gewerkt. De onderzoekscommissie stelt dat dna-onderzoek kan voorkomen dat bloedverwanten relaties aangaan.

Lees alle verhalen over de Zwolse donor-affaire in ons Wildschut-dossier. Het plaatsen van de oproep is één van de aanbevelingen die de onderzoekscommissie deed richting Isala. Er is bewust gekozen om de oud-patiënten niet actief te benaderen vanwege het ‘recht om niet te weten’. Isala wil via de oproep met de ouders en kinderen in contact komen ‘om ze zo goed mogelijk te informeren en begeleiden’. ,,Vooral in christelijke kringen is het taboe op dit onderwerp nog steeds groot’’, zegt Isala-woordvoerder Agnus van Loenen.

Wijde regio rond Zwolle

Isala probeert die doelgroep te bereiken door de advertentie niet alleen in de Stentor te plaatsen, maar ook in het Reformatorisch Dagblad en Trouw. Later verschijnt de advertentie ook in de huis-aan-huisbladen in de wijde regio rond Zwolle. ,,Van Elburg tot Dalfsen’’, zegt Van Loenen. Om hoeveel ouders en kinderen het gaat, is niet bekend. ,,Daar kun je niks zinnigs over zeggen’’, aldus Van Loenen.

Het ziekenhuis verwacht dat de eerste reacties in de loop van volgende week komen. In lijn met de aanbevelingen van de commissie heeft Isala iemand aangesteld die zich fulltime bezighoudt met de meldingen over Wildschut en het contact verzorgt met ouders en kinderen.

Kijk hieronder naar de video's die we over de kwestie en met de nakomelingen maakten.

