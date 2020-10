Risiconiveau in de regio's IJsselland en Flevoland voor het eerst opgeschaald naar ‘zeer ernstig’

Wat betekent het niveau ‘zeer ernstig’?

Het ministerie van VWS deelt de veiligheidsregio's in op vier niveaus: waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Het laatstgenoemde niveau wordt als volgt omschreven: ‘Strenge, landelijke maatregelen zijn noodzakelijk om verdere escalatie te voorkomen en terug te keren naar een beheersbare situatie. Er zijn zeer veel mensen besmettelijk en het dagelijks aantal nieuwe besmettingen is hoog’.



‘Het bron- en contactonderzoek is niet meer effectief, waardoor het zicht op de verspreiding van het virus beperkt is. Maatregelen worden onvoldoende nageleefd. De regionale zorgcapaciteit is onvoldoende en een deel van de reguliere zorg is al afgeschaald. Maatregelen zijn erop gericht om landelijk en regionaal overbelasting van de zorg te voorkomen, kwetsbaren te beschermen en het virus weer maximaal te controleren’.