Risiconiveau regio IJsselland afgeschaald naar ‘ernstig’

Voor iedere regio wordt gewerkt met vier risiconiveaus die worden gekoppeld aan het aantal positieve coronatesten per 100.000 inwoners. De regio’s Noord- en Oost-Gelderland, Fryslân, Groningen, Drenthe en Limburg-Zuid zitten al op het niveau ‘ernstig’; Zeeland een categorie lager op 'zorgelijk’. De overige regio’s in Nederland kennen op dit moment nog het label ‘zeer ernstig’.

Mensen die een coronatest aanvragen in IJsselland (de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle) kunnen inmiddels binnen 24 uur terecht en krijgen vervolgens ook binnen 24 uur de uitslag van hun test. De GGD ziet dat afgelopen week vooral in de leeftijdscategorie 41-60 relatief veel positieve testen worden uitgevoerd.

Doordat het totale aantal besmettingen de dalende lijn voortzet, kan het bron- en contactonderzoek in de regio weer worden uitgebreid. De afgelopen periode gebeurde dit alleen bij risicovolle besmettingen. GGD-directeur Rianne van den Berg laat weten dat er in IJsselland nog altijd een grote bereidheid is om met het bron- en contactonderzoek mee te werken.