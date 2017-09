Ritje wordt motorrijder fataal: 'Ze hebben er alles aan gedaan om hem te redden'

Vermoedelijk is het een inschattingsfout geweest van de autobestuurster, maar daar doet Holterman wijselijk het zwijgen toe. Het is allemaal al moeilijk genoeg. ,,Soms ben ik boos, maar het verdriet overheerst.’’ Ze hadden alles net prima voor elkaar. ,,Lesley heeft een eigen bedrijf, hij zit in de luchttechniek. Hij heeft personeel in dienst. We hadden samen allemaal plannen gemaakt voor de toekomst en nu is het voorbij.’’ Hun dochtertje Lana, nog maar 2,5 jaar oud, moet nu zonder vader opgroeien. Dat is bijna niet uit te leggen. ,,Toch betrek ik haar overal bij, want dat is beter voor de verwerking.’’