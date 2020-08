RIVM waarschuwt voor oplichting via corona-sms’jes van de GGD

Zwolle kleurt rood voor evenemen­ten­bran­che

25 augustus Alle gebouwen in Nederland die te maken hebben met de evenementenbranche kleurden vanavond rood. In Zwolle deden onder meer de Spiegel, Odeon en de Buitensociëteit mee. Met deze landelijke actie wordt aandacht gevraagd voor de nijpende situatie in deze industrie. 'Als de overheid geen steun biedt dan zullen meer dan 51.000 banen in deze sector verdwijnen en vele organisaties failliet gaan'.