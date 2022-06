Rob Scholte eist verlenging van expositie in Fundatie in Zwolle: ‘Veel schade geleden’

Justitie legt beslag op kapitale huizen ‘corrupte cardiolo­gen’ in Zwolle

Het corruptieonderzoek rond medische hulpmiddelen richt zich op twee cardiologen en drie oud-cardiologen van Isala in Zwolle. Ze worden ervan verdacht zeker 3,1 miljoen euro aan steekpenningen te hebben ontvangen. Justitie heeft voor dat bedrag beslag gelegd op kapitale villa’s in Zwolle. De ‘corrupte cardiologen’ hebben een belang in het medisch bedrijf Diagram.

23 juni