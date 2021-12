Rob Scholte niet aanwezig bij opening overzichtsexpositie in De Fundatie: ‘Solidair met ongevaccineerde museumbezoeker’

Via Skype heeft hij gezien hoe de drie verdiepingen en gangen van Museum de Fundatie vol hangen met ruim 150 van zijn schilderijen. Jaren eerder was hem al de overzichtstentoonstelling, Reproductie Verplicht, toegezegd. ,,Het werd steeds uitgesteld. Met bruiklenen van particulieren en musea uit heel Europa en Amerika was het ook een hele organisatie”, vertelt Rob Scholte (63) vanuit zijn vroegere jongenskamer in het ouderlijk huis. Hier ontsnapte hij als 17-jarige uit het raam op zoek naar de vrijheid. Met de hele wereld spreekt hij momenteel vanaf het computerscherm. ,,Mijn leven is nu net zo vrij en internationaal als in de jaren 80, toen ik overal woonde en werkte.”