Robert (54) krijgt betaald omdat vrijwilligers verdwijnen: ‘Veel meer clubs gaan dit doen’

Verbijste­ring in Den Haag over sluiten XL-testpavil­joen Zwolle dat exact 0 testen afnam (maar wel 300.000 euro per maand kostte)

31 augustus In Den Haag is met verbijstering gereageerd op berichtgeving in de Stentor dat het XL-testpaviljoen voor Testen voor Toegang in Zwolle wordt afgebroken zonder dat er ooit één test is afgenomen. De volledig ingerichte locatie stond drie maanden kant en klaar voor gebruik en dat heeft de overheid een enorme bak geld gekost. De schatting is 350.000 euro per maand.