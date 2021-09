Robert (54) krijgt betaalt omdat vrijwilligers verdwijnen: ‘Veel meer clubs gaan dit doen’

Met kordate pas loopt Robert Schraag (54) de businessruimte binnen boven de tribune van voetbalvereniging Berkum, een hoofdklasser uit Zwolle. Op het veld voor de tribune werkt de jeugd van PEC Zwolle een training af. Schraag is hier dagelijks, 40 uur per week, verdeeld over 7 dagen. Hij is verenigingsmanager bij Berkum en werkt in loondienst van de club. ,,Ik heb mijn werk in de transport opgezegd en ben dit gaan doen. Een prachtbaan. Mijn vrouw grapt wel eens dat ik van mijn hobby mijn werk heb gemaakt.”