Robert Maaskant: hoe een rood-geel hart ook kan kloppen in Zwolle

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Nunspeet ziet aantal besmettin­gen bijna verdubbe­len en Oldebroek en Staphorst kleuren donkeroran­je

17:55 Nunspeet, Staphorst en Oldebroek schieten er vandaag uit met de meeste positieve test in het Stentor-gebied. In de eerste gemeente staat de teller op 60,7 positieve coronatests per 100.000 inwoners, bijna een verdubbeling ten opzichte van gisteren.