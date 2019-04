Robots zijn overal, maar wie repareert en programmeert ze?

VideoEen robotarm een pak koekjes laten oppakken en in een doos deponeren. In de fabriek gebeurt het aan de lopende band, maar hoe programmeer je zo'n robotarm eigenlijk? Bij het Deltion College kunnen techniekstudenten het donderdag uitproberen. Het duurt een minuut of wat, maar dan slaagt een van de jongens er toch in om de verpakking op te tillen en op de juiste plek weer te laten zakken.

In de hal van de school staan tal van robots opgesteld. Geen mannetjes die met je praten of een dansje doen, maar industriële robotarmen, zoals ze in allerlei fabrieken in gebruik zijn. ,,Overal worden robots gebruikt, maar bedrijven in de regio staan te springen om mensen die ze kunnen ontwikkelen en programmeren”, zegt Jolanda ten Napel, projectleider industriële robotica aan het Deltion College in Zwolle.

In samenwerking met het bedrijfsleven ontwikkelden de Zwolse scholen Deltion, Landstede en Windesheim met Fieldlab Industrial Robotics in Harderwijk keuzemodules voor mbo-studenten en een tweejarige Associate Degree, een opleiding op hbo-niveau. ,,Dat is gebeurd in nauw overleg met bedrijven in de regio, zoals Altrex en Robertpack in Zwolle en AWL in Harderwijk", zegt ten Napel. De scholen moesten het onderwijs zelf ontwikkelen omdat er landelijk nog geen gecertificeerde robotica-opleidingen zijn. ,,We hebben het echt vanaf nul opgebouwd, zelf de docenten opgeleid en de inhoud bepaald samen met het bedrijfsleven. Het is echt een voorbeeld van vraaggestuurd onderwijs."

Volledig scherm Zelf een robot programmeren: studenten konden het uitproberen bij Deltion © Frans Paalman

Excursies

De demonstratiedag in de school is bedoeld om leerlingen van Landstede en Deltion te interesseren voor de keuzemodule robotica. ,,Deze kan gevolgd worden door studenten die een technische opleiding doen zoals mechatronica, werktuigbouwkunde of procestechniek. Ze houden zich dan tien weken lang twintig uur per week met robotica bezig. We plannen ook veel excursies in naar bedrijven zodat ze ook goed kunnen zien hoe het in de praktijk werkt", zegt Ten Napel.