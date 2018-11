Rockband Money & the Man uit Zwolle brengt eerste album uit

Jullie stonden samen met Kensington en Miss Montreal op het Bierpop-affiche, maar wie zijn jullie eigenlijk?

Henk: ,,Wij maken garage blues, we maken rock, we maken alles eigenlijk. Maar we zorgen er voor dat het geluid toegankelijk blijft. We staan door heel Nederland in concertzaaltjes en op festivals. Ook op Bierpop dus. We hebben het concert van vanavond uitverkocht, dat is nog niet eerder gebeurd.’’