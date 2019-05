Rode wangen voor Tobias

Ja, daar komen ze. Puffend, hijgend, maar vastberaden naderen kinderen van Doc 93 het Hanzeplein, aan de achterzijde van het Zwolse NS station. Daar hield Reitse Sybesma kantoor, de vader van Tobias, zijn inmiddels lokaal bekende zoon, die vorig jaar overleed als gevolg van hersenstamkanker. De leerlingen zijn in training voor 15 juni, als het startklok klinkt voor zowel de Halve Marathon als de 4 Engelse mijl. Die laatste wedstrijd betreft een afstand van 6,4 kilometer, een hele opgave voor deze kinderen, zegt docent Reinalt Bosma. ,,Dat ze dit ervoor over hebben is heel wat, lopen staat natuurlijk niet op de eerste plaats.” Wanneer ze Reitse bereiken gaan de handen in de lucht voor een high five. Rode wangen, hier en daar een steek.

Serieus

De 13-jarige Ismay uit Hattem neemt het bijzonder serieus, ze traint thuis ook al, zegt ze desgevraagd. Het idee om hier naartoe te lopen ontstond tijdens het onthullen van een bord op de school, waar Tobias uiteindelijk slechts vijf weken heeft gezeten. Het bord draagt de tekst: zo goed mogelijk, het levensmotto van Tobias, dat zijn schoolgenoten blijvend moet inspireren.

Verdriet

Vader Reitse was er nauw bij betrokken, vertelt docent Sander Walraven, en van het een kwam het ander. Voor de foundation worden tal van inzamelacties verzonnen en Reitse deed zelf al een paar keer mee aan de halve. Het verdriet zit logischerwijs nog diep. ,,We zitten sinds Tobias ziek werd in een rollercoaster. De laatste tijd pak ik het hardlopen weer op en dat werkt therapeutisch, ik ben daardoor minder moe en heb meer energie”, vertelt Sybesma. Na het lopen volgt voor de leerlingen op zeven hoog tekst en uitleg over de wedstrijd, sponsoractie en foundation. Middels sponsors wordt geprobeerd zoveel mogelijk geld in te zamelen. Om het goede voorbeeld te geven loopt docent Sander Walraven zelf de 21 kilometer lange halve marathon, waar hij overigens behoorlijk tegenop ziet. ,,In de wetenschap dat ik de afgelopen veertig jaar bij elkaar opgeteld misschien net datzelfde aantal in een beduidend lager tempo heb afgelegd. Nee, ik ga het heel moeilijk krijgen.”

Crescendo

Qua sponsoring gaat het wel crescendo, zo vertelt hij de leerlingen. ,,Ik heb alle namen van de adressenlijst in mijn telefoon hierop gewezen en zit inmiddels op 1600 euro. Met jullie hoop ik in totaal 2000 euro op te halen”, spoort hij zijn leerlingen aan. De Tobias Sybesma Foundation is dit jaar een van de drie goede doelen die door de Zwolse looporganisatie is uitgekozen. Het kantoor is pal boven het startpunt in de Koggelaan, alle reden om op het balkon even naar beneden te turen. ,,Tobias kwam hier na school altijd leren, waarna we samen naar huis fietsten”, vertelt Sybesma. ,,Hij had dit geweldig gevonden. Tobias was ook goed in sponsoring en had allerlei wilde plannen waar geld voor nodig was, zoals een webshop bouwen. Dat verdiende hij door hier schoon te maken.”

Foto's

Of hij het moeilijk vindt om over zijn zoon te praten, vraagt een leerling na de korte presentatie. ,,Helemaal niet. Ik moet alleen geen foto’s kijken aan het begin van de dag, want dan kan ik niet meer werken.” Hij koestert de rust, zegt hij later. ,,Dat hebben we lang niet gehad, door zijn ziekte hebben we topsport bedreven. Rouwen is grillig, we leven bij de dag.”

In totaal 22 leerlingen lopen zich straks de longen uit hun lijf, getooid met Tobias-shirts. Eigen tempo is de sleutel, zo drukken de Doc-docenten hun leerlingen op het hart. En niet als een gek starten, zoals veel lopers geneigd zijn. De leerlingen knopen het in hun oren.