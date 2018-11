Rode wangetjes tijdens open dag dierenasiel Zwolle

Herman Brood Museum in Zwolle geopend

4 november Met een aantal spetterende optredens is het Herman Brood Museum in Zwolle officieel geopend. Dat gebeurde met een benefietconcert in theater Odeon, gepresenteerd door Brood-fan Johan Derksen. In totaal is 39.700 euro opgehaald. „Ik ben heel enthousiast,’’ zegt oprichter Ivo de Lange.