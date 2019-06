Roeien door de grachten in Zwolle: het past nét

Roeien op het open water of door de grachten, het is een wereld van verschil en doet een beroep op ieders sportiviteit. Gelukkig zit dat wel snor bij deelnemers aan de elfde editie van de Zwolse Grachtenrace van zaterdag.

Veel deelnemers op een grotendeels smal parcours; het is vragen om ongelukken. Gespitste oren dus, als de deelnemers aan de Zwolse Grachtenrace bij inschrijving worden bijgepraat door Vincent Velthuijs van de lokale sloeproeivereniging, de palaver in roeijargon. Dit gebeurt in Brasserie Hofvlietvilla, voor het derde achtereenvolgende jaar start-en finishlocatie van de Zwolse Grachtenrace. Die begon elf jaar geleden met zes sloepen bij het kerkbrugje en is uitgegroeid tot een deelnemersveld van zeventig boten met zeshonderd roeiers, een evenement op zich.

Terwijl een kompaan de kaart in de lucht houdt, neemt Velthuijs de inschrijvers mee langs het parcours en haar valkuilen. Waar een inhaalverbod geldt, wordt de toon streng, evenals bij het beschadigen van woonboten. ,,Als daar klachten over komen, loopt onze vergunning gevaar", waarschuwt de organisator, die zelfs met uitsluiting 'dreigt' bij roekeloos gedrag. De deelnemers, van heinde en verre naar Zwolle gekomen, knopen het in hun oren.

Twijfels

Na afloop verduidelijkt Velthuijs zijn betoog: ,,Je kunt ze er alleen op wijzen, de ploegen hebben hun eigen verantwoordelijkheid." Vorig jaar werd één schadegeval gemeld. ,,Al had ik toen twijfels bij het verhaal van de booteigenaar. Als je met je houten riem een metalen boot raakt klinkt dat heel hard, maar wil niet zeggen dat er ook iets stuk gaat. Maar het kan altijd gebeuren. Ik hoorde dat het nu ook is voorgekomen. Bij beschadiging moet de ploeg zich na afloop direct melden bij de eigenaar, daar sta ik op."

Verder gelden strikte voorrangsregels tussen deelnemers onderling. Worden de regels overtreden, volgt een korting op het wattage, een rekensommetje van het weerstandsvermogen dat de ranglijst bepaalt. Al te veel zorgen zijn er evenwel niet. Roeivolk staat te boek als een gemoedelijk volk, het is roeien en laten roeien, zoals een dame het na haar race verwoordt. ,,Sloeproeiers helpen elkaar waar het kan, als de ene ploeg een tekort aan roeiers heeft of geen stuurman, springen andere ploegen bij. De gunfactor is groot’’, zegt Willem van Dijk van de Zwolse roeivereniging.