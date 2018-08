Roeiers ergeren zich aan snelle boten in Zwolse grachten: '...dan is het alle hens voor ons...'

Op enkele plekken hangt een bord langs het water, maar niet bij binnenkomst van de stad. De gemeente wil zo'n bord ook niet plaatsen.

De toegestane snelheid na het passeren van de Holtenbroekerbrug (Blaloweg) is 6 kilometer per uur. ,,Bijna geen enkele boot houdt zich daaraan", zegt Christian van der Wal van studentenroeivereniging Boreas. De vereniging is gevestigd aan het Zwarte Water, langs de Katerdijk. Boten die hier te hard langs varen, zorgen ervoor dat grote golven ontstaan. Voor roeiers in een eenpersoons boot, een skiff, is het dan alle hens aan dek. Van der Wal: ,,Als er dan zo'n boot voorbijkomt, is het voor ons alleen maar moeilijker."

Sloep

Wat Boreas betreft zijn verkeersborden met de vaarsnelheid de ideale oplossing. Die ontbreken nu op cruciale plekken. Dat is ook de ervaring van toeristen die met een sloep of jacht Zwolle binnen varen. ,,Het laatste dat ik heb gezien is 9 kilometer per uur", zegt Bart van der Meulen. Hij is met Marianne Walon naar Zwolle gevaren, vanuit woonplaats Tjerkwerd. ,,Het dorpje met de mooiste postcode van Nederland: 8765."

Die snelheid geldt inderdaad op het Zwarte Water voor binnenkomst van Zwolle, maar verderop is het toch echt maximaal 6 per uur. ,,Daar houden wij ons toch wel aan. We hebben geen haast. Zelf hebben we er ook een hekel aan als we aan wal liggen en door de golven van hardvaarders bijna óp de kade worden gezet."

Mark Wessels van Rondvaart Zwolle en Bootverhuren Zwolle bevestigt de overlast door boten die te hard varen. ,,Het is het ergst op hete dagen. Dan zijn er veel aso’s, testosteronbommen die onder de brug nog even hard optrekken, zodat het water tegen de onderkant van de Kamperpoortenbrug aan komt”, zegt hij.

Bewust

En dat terwijl er wél een bord met de toegestane snelheid van 6 kilometer per uur aan diezelfde brug hangt. ,,Controle is er nooit. Mensen moeten zich bewust worden van de regels en hoe je overlast kunt veroorzaken.” De boten die bij het bedrijf liggen, slaan tegen de kant als speedboten optrekken. ,,De boten beschadigen", zegt Martine Wessels. ,,En als je een rondvaart doet en je hebt een barbecue aan boord, dan liggen alle glazen omver."

Booteigenaar Henk Wijkstra uit Leeuwarden bezoekt Zwolle een paar dagen. ,,Ik heb wel ongeveer een idee hoe hard je hier mag, dat is ook je plicht als je een vaarbewijs hebt", zegt hij. ,,Meestal mag je 6, 9 of 12 kilometer per uur. Ik heb geen bordjes met snelheid gezien, maar als je van tevoren even opzoekt hoe hard je ergens mag, dan is dat volgens mij ook prima."

Flink gas

Precies, zegt ook Marinus Nijk uit Steggerda. Hij ligt met zijn boot in de jachthaven bij het Maagjesbolwerk. ,,Ik dacht zelfs dat je hier maar 3 of 4 kilometer per uur mocht. Vooral huurboten willen wel eens flink gas geven", leert zijn ervaring. Tijdelijke buurman Peter Spruijt uit Aalsmeer: ,,En speedboten hebben overal schijt aan. Dan lig ik door hun golven bijna op de kant. Terwijl ik zelf juist geniet van het varen."

Voorzitter Aksel Scholtens van Boreas heeft de gemeente meermaals gevraagd of zij zelf een bord langs de kant mogen plaatsen. Eentje die aangeeft dat geen hinderlijke golfslag gemaakt mag worden. ,,Ik word steeds van Rijkswaterstaat naar gemeente en weer terug gestuurd. Ik ben ondertussen wel klaar met dat gepingpong."

Fatsoen

Gemeentewoordvoerder Cathelijne Koppert laat weten dat geen borden worden geplaatst bij de Holtenbroekerbrug. ,,De havenmeester gaf bij ons aan dat meer borden plaatsen ook geen effect heeft. Langs snelwegen staat het ook vol met snelheidsborden en daar wordt ook nog altijd te hard gereden. Het enige wat we soms doen is mensen aanspreken op verantwoord gedrag op het water en op fatsoensregels. Een hinderlijke golfslag veroorzaken waar andere vaarweggebruikers last van hebben hoort daar niet bij."