Roemeens stel zet hotel in Zwolle op stelten met seksafspraken

UPDATEEen Roemeens stel van 22 en 23 jaar heeft een hotelverbod gekregen in Zwolle, nadat zij zich gisteren misdroegen in één van de hotels in de stad. De vrouw is volgens de politie een sekswerkster. Zij ontving klanten op de hotelkamer.

Het Roemeense paar had al eens eerder in het hotel voor problemen gezorgd. Dat was reden voor de bedrijfsleider om ze er direct uit te zetten, zaterdag, toen hij het duo weer zag. Dat ging echter gepaard met een hoop geschreeuw en agressie van vooral de Roemeense man. Bovendien waren er een paar boze klanten van het duo bij het hotel aanwezig die niet de dienst geleverd kregen waar ze voor betaald hadden; die klanten wilden de twee opwachten om verhaal te halen. Dit leidde tot een dreigende situatie, zodat de politie werd gealarmeerd.

Sekswerker

De politie heeft van het hotel tot twee keer toe het uitdrukkelijke verzoek gekregen de naam niet te noemen, vanwege privacyredenen. Volgens wijkagent Berthold Snippe hadden de Roemenen lak aan alle regels, zoals het roken op de kamer. Ook ontvingen zij klanten op hun kamer die tegen betaling seks hadden met de vrouw. De man wordt niet omschreven als sekswerker. ,,Maar zij gaan wel samen op pad", aldus Snippe.

Schreeuwen en schelden

De medewerkers van het hotel waren hier niet van gediend en stuurden het tweetal hun hotel uit. ,,Het volledige bedrag dat zij hadden betaald voor hun kamer werd geïnd, want dat stond in het contract”, zegt de wijkagent. De twee Roemenen werden hier zo boos over dat de politie moest worden ingeschakeld. De schreeuwende man en vrouw scholden de medewerkers uit. ,,Doordat wij kwamen, konden wij bemiddelen en de rust terugbrengen”, blikt Snippe terug.

Nadat de situatie onder controle was deelden de agenten het tweetal mee dat zij vanaf nu niet meer welkom zijn in alle hotels in Zwolle. ,,Zij staan geregistreerd in de interne systemen.” De hotels in de rest van Nederland zijn door de politie geïnformeerd over de daden van het tweetal, maar volgens Snippe krijgen de Roemenen geen landelijk verbod.

Mishandeling