Roemeense bende cel in voor grootschalige roof pistachenoten in Oost-Nederland

Vier leden van een Roemeense pistachenotenbende zijn door de rechter in Zwolle veroordeeld tot celstraffen van 4 tot 6 maanden. De vier stalen tientallen zakken met nootjes bij supermarkten in onder meer Zwolle, Deventer en Staphorst.

De vier, twee stelletjes, gingen samen op rooftocht. Meestal bleef één van de bendeleden buiten op de uitkijk staan, terwijl de drie anderen de winkel in gingen. De daders verstopten de zakken met nootjes en andere levensmiddelen onder een lange jas of een traditioneel schort. De politie kreeg in korte tijd 13 keer meldingen over pistachedieven die her in der in het land toesloegen en vroeg daarop om extra alertheid.

Buit

Bij een diefstal in een supermarkt in Deventer liepen deze vier tegen de lamp. In hun auto werden tientallen zakken met pistache en cashewnoten gevonden. De buit bleek afkomstig van andere winkels, onder andere in Staphorst en Zwolle. De vier werden niet van alle dertien diefstallen beschuldigd, maar van vijf. De Roemenen wonen allemaal in Duitsland.

Spijt

Twee weken geleden, tijdens de inhoudelijke behandeling van hun zaak, betuigden enkele van de bendeleden spijt. Felicia C. (41) bekende haar aandeel in de diefstallen, haar man Ion (42) deed dat na lang aarzelen uiteindelijk ook. Zijn motivatie: ,,We zijn arme mensen. Voel me schuldig, wil mijn excuus aanbieden en we zijn bereid alles vandaag nog te betalen.”

Cel