Roep om APK voor zonnepanelen krijgt weinig bijval: ‘Bangmakerij’

,,Alle hens aan dek,” zei veiligheidsexpert Rosmuller eerder deze week in de Stentor over de veiligheid van zonnepanelen. Afgelopen jaar kreeg IFV 25 meldingen van branden door zonnepanelen. ,,Juist in een sector waar de ontwikkelingen heel snel gaat is het monitoren van het installatiewerk belangrijk’’, zei hij. Maar veel bijval krijgt hij daar nog niet voor.