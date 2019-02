Roep om behoud geld voor Zwols jongerentheater na opheffen The Young Ones

D66, SP, Pvda en CDA zijn het roerend eens: het vertrek van de Young Ones is een groot gemis voor de stad. In tien jaar tijd zijn er veel voorstellingen tot stand gekomen waar honderden jongeren aan meegedaan hebben. Financiële problemen en gebrek aan goede huisvesting maakten dat artistiek leider Jeroen Kriek de handdoek in de ring gooide, maar er is volgens de vier fracties wel degelijk behoefte aan een voorziening als deze. Daarom zijn ze teleurgesteld dat wethouder Schuttenbeld zich niet actief bemoeit met een doorstart. ,,Daarnaast lijkt ze de suggestie te wekken dat een culturele werkplaats met een eigen vaste plek in Zwolle niet nodig is, terwijl zo’n voorziening nu juist een voorwaarde is voor grotere producties in de stad. Een broedplaats voor jongeren zoals The Young Ones kan niet zonder vaste eigen plek. De partijen hadden op dit dossier gehoopt op meer visie en daadkracht van de wethouder", schrijven de fracties.