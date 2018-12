Roep om behoud kunst en cultuur in Zwolse Statenzaal

De gemeente Zwolle denkt na over een bestemming voor het vroegere provinciehuis uit 1898. Met de komst van buurman Zara en het daarmee samenhangende vertrek van de bibliotheek heeft de Statenzaal haar functie verloren. Momenteel zitten er tijdelijk kunst- en cultuurinstellingen in. De vraag is of dit volgend jaar zo blijft, want het college van burgemeester en wethouders stuurt aan op een nieuwe huurder die een marktconforme prijs gaat betalen. Gedacht kan worden aan een organisatie die erfgoed en historie zichtbaar maakt op deze plek in de belangrijkste Zwolse winkelstraat.