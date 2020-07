Roger Beuting nieuwe directeur van afvalinzamelaar ROVA

video Protestboe­ren staan opnieuw voor distribu­tie­cen­trum AH in Zwolle: ‘Wij willen duidelijk­heid!’

12:13 Boze boeren voeren voor de derde keer in een week tijd actie in Zwolle. Net als maandag was het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle het doelwit. ,,Wij willen duidelijkheid van iedereen, dus ook van de directie van AH’’, aldus woordvoerder Ronald van der Scheer. Overleg met AH en politie is nog op niets uitgelopen.