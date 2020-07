Roger Beuting nieuwe directeur van afvalverwerkingsbedrijf Rova

Schrijver en dichter Rodaan Al Galidi opent ‘trefpunt’ Saeed in Zwolle met een ode aan de warmte

9 juli Als iemand weet hoe het is om een plek te moeten vinden in een ander land, in Nederland, dan is het de Iraaks-Nederlandse schrijver en dichter Rodaan Al Galidi uit Zwolle wel. Geen wonder dat hij vanavond de officiële opening van Saeed, ontmoetingsplek, coachingscentrum en pop up-restaurant in de Drostestraat Zwolle opende. ,,Eten is een verblijfsvergunning.”