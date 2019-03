Rogier de Jong debuteert met Memento: ‘Voor Willemien, maar anders dan ze dacht’

Het is niet het boek geworden waar Willemien om had gevraagd. Ze wist dat haar man kon schrijven. Na een loopbaan als orthopedagoog had hij halverwege de jaren tachtig een carrièreswitch gemaakt en was in Zwolle zelfstandig reclametekstschrijver geworden. Met succes. Rogier: ,,Als speciale schrijfklus had ik een biografie geschreven van een vrouw die multiple sclerose had. Zo'n verhaal stond Willemien voor ogen, over haar, over ons leven. Maar ik wilde geen herhalingsoefening. Toen dacht ik aan een echte roman. Echter, precies in 2003 kwam Kluun met zijn 'Komt een vrouw bij de dokter'. Als ik een roman zou schrijven, moest ik over Kluun heen. Dat zag ik niet zitten. Zo diende zich de vraag aan: wat dan wel?"

Compromis

Inmiddels woont Rogier de Jong aan de Peurssensstraat in Aardenburg. Ria, die net als hij haar partner verloor, is zijn nieuwe echtgenote. Zij wilde het liefst bij haar familie in Vlaanderen wonen. Rogier vond dat als geboren Groninger net een stap te ver. Zeeuws-Vlaanderen, Aardenburg bijna op de grens: ze noemen het beiden ‘een prachtig compromis.’

De vraag over het schrijven hing lange tijd boven de markt. Rogier: ,,In mijn jonge jaren schreef ik gedichten. Vasalis, mevrouw Droogleever Fortuyn, was in mijn geboortestad Groningen mijn buurvrouw. Ik herinner me haar als een fragiele vrouw met een nobel gezicht, ze was een kettingrookster. Ik vond haar poëzie mooi, helder, toegankelijk. Dat geldt ook voor het werk van Judith Herzberg. Hans Verhagen is de andere dichter die me met zijn bundel Duizenden zonsondergangen een knal gaf. Ik herinner me het in groen en goud uitgevoerde boek, hij zocht de randen op van de kitsch. Op mijn twintigste had ik succes, op voorspraak van Rutger Kopland werd één van mijn gedichten gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift Tirade. Daarna kreeg ik het te druk met mijn carrière, het dichten kwam er niet van.”

Herscheppen

De vraag van Willemien bracht na haar overlijden de poëzie terug. In de loop van vijftien jaar ontstonden er tientallen gedichten, waaruit er nu 49 zijn opgenomen in Memento. Rogier vertelt: ,,Aanvankelijk waren de gedichten niet goed genoeg, te larmoyant. Je hebt rouwbeklag en rouwverwerking. Door me op herinneringen aan het leven met Willemien te richten, hoopte ik poëzie te gaan schrijven die goed genoeg zou zijn om te publiceren. Het probleem was dat het verleden zich terugtrok, ik kon me te weinig herinneren. Hierbij dacht ik aan Orpheus die zijn geliefde Eurydice uit de onderwereld gaat halen. Hij mag niet omkijken, want dan zal hij haar verliezen. Zo realiseerde ik me dat ik mijn verloren geliefde niet uit het verleden kon terughalen. En diende zich de vraag aan: hoe ga ik om met het eerbetoon aan Willemien, mag ik met gebeurtenissen op de loop gaan, mag ik inkleuren? Toen ik op die vraag bevestigend antwoordde begon mijn poëzie te leven. Ik ging vooruit kijken en begon het verleden te herscheppen en te reconstrueren."

Aan de haal

De nieuwe bundel is opgenomen in het poëziefonds van uitgeverij Liverse en er verscheen een voorpublicatie in het tijdschrift Meander. Rogier: ,,Of ik met deze bundel recht gedaan heb aan de vraag van Willemien? Eigenlijk niet, ik ben ermee aan de haal gegaan. Willemien had niet zo veel met poëzie, ze las liever vrouwenromans van Sylvia Plath en Marlen Haushofer. Spijt? Dat moet dan maar de prijs zijn die ik betaal.”

Rogier de Jong: Memento. Gedichten - Uitgeverij Liverse, 66 pagina's, 21,95 euro. Presentatie: zaterdag 23 maart in ‘In het Herenhuis’ in de Sassenstraat in Aardenburg. Aanvang 20.00 uur. Met poëtische bijdragen van Delphine Lecompte, André van der Veeke en Tijs van Bragt.

Olijven

En zo reisden wij van een

zonnig eiland naar een dor

gebied, een woestijn.

Op die vlakte stapte

jij uit en reisde

ik alleen verder.

Jaren later kwam

ik aan op een

tochtig perron.

Thuis opende ik onze koffer

en vond in de voering een paar

verdroogde olijven.

Toen pas kon wat vastzat

ontsloten worden toen pas

schreeuwde ik tegen het raam