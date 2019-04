Rokjes en zonnebrand kunnen uit de kast: het warme weer komt eraan

In grote delen van het land kan het morgen 20 graden worden en in het binnenland zelfs nog iets warmer. In het oosten van het land en op de Veluwe kan de thermometer 21 graden aantikken. Omdat er veel zon en weinig wind is, is dat het perfecte weer om een korte broek of rok te dragen.

Dat betekent niet dat je morgen de hele dag met een zomerse outfit rond kunt lopen, want het begin van de dag is nog wat frisjes met een graad op 10. In de loop van de ochtend is het met 15 tot 16 graden al een stuk beter en daarna breekt de zon door. Op het strand wordt het overigens minder mooi dan in het binnenland. In de kustprovincies ligt de verwachte temperatuur namelijk tussen de 18 en 20 graden. Aan het eind van de dag kan het in Zeeland zelfs gaan regenen.