Rolstoelgebruikers kunnen niet via station Zwolle naar het noorden

Volgens het Overijsselse lid van de Provinciale Staten zou perron 7 voor rolstoelen geblokkeerd zijn. 'En dus moeten mindervaliden omreizen, met forse reistijdverlenging, ongemak en ergernis tot gevolg', schrijft Nooter in het persbericht. Of dat betekent dat alle rolstoelgebruikers niet via Zwolle zouden kunnen reizen of dat het specifiek om het traject Zwolle-Leeuwarden gaat, is niet duidelijk.